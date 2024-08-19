У украинского военного диагностировали «беременность»

Представителю «Айдара» диагностировали «беременность» во время медкомиссии

Представителю штурмового батальона «Айдар» (запрещенная в России, признанная террористической организация) Станиславу Дегтяру во время медкомиссии поставили два диагноза: «беременность» и жалоба на ампутированную ногу. Слова украинского военного приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По словам военнослужащего, «беременность» у него диагностировал хирург. В свою очередь невропатолог написал заключение о жалобах на отсутствие левой нижней конечности. Издание отмечает, что оба этих диагноза освобождают от прохождения военной службы.

Сам Дегтяр назвал произошедшее «неуважением к ветеранам».

Ранее на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, согласно которому находящимся за рубежом военнообязанным гражданам будет отказано в консульских услугах. Помимо этого, согласно новым правилам, за неявку по повестке в территориальный центр комплектации будет запрещено вождение автомобиля. При этом демобилизация законом не предусмотрена.