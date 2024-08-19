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10:23, 19 августа 2024Бывший СССР

Украинский военный рассказал о сдаче в плен после разгрома ВСУ в Нью-Йорке

Украинский военный Остап рассказал о сдаче в плен после разгрома ВСУ в Нью-Йорке

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Сдавшийся в плен военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Остап рассказал, что он единственный в своем подразделении, кто смог выжить в результате боев в украинском поселке Нью-Йорк. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, его подразделению выдали автоматы в командном пункте роты и отправили в Нью-Йорк. В результате боев никто из роты Остапа не выжил. Военный добавил, что после разгрома его подразделения он пошел в первый попавшийся дом и сдался там в плен.

Ранее стало известно о начале зачистки от ВСУ Нью-Йорка. Большая часть украинских сил выдавлена за пределы населенного пункта и пытается наносить ракетные удары из-за черты города.

До этого стало известно о взятии под контроль Российский армии населенных пунктов Желанное и Орловка и о продвижении на торецком направлении в районе Нью-Йорка.

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      Илья Таксюр
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