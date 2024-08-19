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17:02, 19 августа 2024Интернет и СМИ

Умер соведущий Познера и ведущий телемостов СССР — США

The Washington Post: ведущий телемостов СССР — США Фил Донахью умер в 88 лет

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Умер известный американский журналист и телеведущий Фил Донахью. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Сообщается, что о кончине телеведущего 18 августа сообщили его близкие. Они заявили, что журналист умер дома. При этом причина смерти журналиста не называлась. Донахью было 88 лет.

Донахью был ведущим программы «Шоу Фила Донахью» с ноября 1967 года по сентябрь 1996 года. Кроме того, вместе с советским и российским журналистом Владимиром Познером он вел телемосты СССР — США.

За время существования шоу журналист получил девять телевизионных премий «Эмми» как лучший ведущий. Его также включили в Зал славы Академии телевизионных наук и искусств США. В 2024 году телеведущий получил высшую гражданскую госнаграду в Соединенных Штатах — Президентскую медаль свободы.

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