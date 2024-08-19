В Британии рассказали о продвигаемой теории по «Северным потокам» у немецких чиновников

Guardian: чиновники в ФРГ продвигают идею, что РФ подорвала «Северные потоки»

Высокопоставленные чиновники в Германии продвигают теорию о том, что подрыв «Северных потоков» был российской операцией, сообщает The Guardian.

Согласно их мнению, диверсия была осуществлена, чтобы «вбить клин между Западом и Киевом».

При этом немецкая полиция и прокуратура сосредоточили свое расследование на высокопоставленных украинских военных чиновниках. Как отмечает газета, это может «вызвать неловкие вопросы» у Берлина, крупнейшего европейского поставщика оружия на Украину.

Ранее директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин сообщил, что Россия официально предъявила Германии претензии по ходу расследования подрывов «Северного потока» и «Северного потока — 2». По его словам, к Германии и другим странам в двустороннем порядке предъявлены претензии к выполнению обязательств в рамках антитеррористических конвенций.