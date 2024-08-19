Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:26, 19 августа 2024Мир

В Британии рассказали о продвигаемой теории по «Северным потокам» у немецких чиновников

Guardian: чиновники в ФРГ продвигают идею, что РФ подорвала «Северные потоки»

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Высокопоставленные чиновники в Германии продвигают теорию о том, что подрыв «Северных потоков» был российской операцией, сообщает The Guardian.

Согласно их мнению, диверсия была осуществлена, чтобы «вбить клин между Западом и Киевом».

При этом немецкая полиция и прокуратура сосредоточили свое расследование на высокопоставленных украинских военных чиновниках. Как отмечает газета, это может «вызвать неловкие вопросы» у Берлина, крупнейшего европейского поставщика оружия на Украину.

Ранее директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин сообщил, что Россия официально предъявила Германии претензии по ходу расследования подрывов «Северного потока» и «Северного потока — 2». По его словам, к Германии и другим странам в двустороннем порядке предъявлены претензии к выполнению обязательств в рамках антитеррористических конвенций.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Больше половины таксистов не смогут работать в России с 1 сентября. С чем это связано?

      Зеленский назвал причину тайного планирования операции в Курской области

      В Британии рассказали о продвигаемой теории по «Северным потокам» у немецких чиновников

      Американцев призвали осознать разрушительность политики Харрис

      Рогов заявил о поднятии флага России над Нью-Йорком в ДНР

      Раскрыты две причины есть овсянку на завтрак

      Сексуально неудовлетворенного дельфина заподозрили в десятках нападений на купальщиков

      Установку Windows 11 на старые ПК усложнили

      Зеленский обвинил Запад в замедлении поставок оружия

      Центробанк предложил изменить структуру рынка займов «до зарплаты»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше