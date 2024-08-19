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12:30, 19 августа 2024Россия

В Кремле обозначили условие для переговоров с Украиной

Помощник президента России Ушаков: предложения Путина по Украине не аннулировали

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Предложения президента России Владимира Путина по Украине не аннулировали. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в комментарии Telegram-каналу Shot, добавив, что в Кремле также обозначено условие для переговоров с Украиной.

По словам представителя Кремля, сроки возможных переговоров ему неизвестны, все будет зависеть от ситуации, в том числе на поле боя – это ключевое условие для дальнейших действий.

«[Предложения Путина] не аннулированы, но на данный момент совершенно было бы некстати, чтобы был переговорный процесс (…) На данном этапе с учетом этой авантюры [вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область] разговаривать мы не будем», — заявил Ушаков.

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      Елена Торубарова
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