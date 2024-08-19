В Москве под внедорожник врача подложили гранату

В Москве под внедорожник врача подложили розовую гранату. Об инциденте сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, автомобиль Haval, припаркованный на Октябрьской улице в Марьиной Роще, принадлежит 39-летнему офтальмохирургу.
На место происшествия вызвали полицию — двор оцепили, ведется работа кинологов. По предварительным данным, граната страйкбольная. Специалистам предстоит выяснить, кто и зачем подбросил ее под автомобиль.
Ранее в Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил России. Исполнитель установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате взрыва пострадали владелец авто и его жена. Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение. В частности, его отправят на психолого-психиатрическую экспертизу.