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13:49, 19 августа 2024Россия

В Москве под внедорожник врача подложили гранату

Shot: в Москве под внедорожник офтальмохирурга подложили розовую гранату

Кадр: Telegram-канал Shot

В Москве под внедорожник врача подложили розовую гранату. Об инциденте сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, автомобиль Haval, припаркованный на Октябрьской улице в Марьиной Роще, принадлежит 39-летнему офтальмохирургу.

На место происшествия вызвали полицию — двор оцепили, ведется работа кинологов. По предварительным данным, граната страйкбольная. Специалистам предстоит выяснить, кто и зачем подбросил ее под автомобиль.

Ранее в Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил России. Исполнитель установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате взрыва пострадали владелец авто и его жена. Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение. В частности, его отправят на психолого-психиатрическую экспертизу.

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      Елена Торубарова
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