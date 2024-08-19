Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:24, 19 августа 2024Россия

В России матери отказали в просьбе вернуть тело сына-бойца из «Шторма Z» с поля боя

161.ru: в Ростове-на-Дону матери отказались вернуть тело сына-бойца с СВО

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В Ростове-на-Дону матери отказали в просьбе вернуть тело сына-бойца из роты «Шторм Z» с поля боя со специальной военной операции (СВО). Россиянка отметила в беседе с порталом 161.ru, что добивается хоть какого-то решения на протяжении года.

Женщина пояснила, что ее сын попал на фронт из дагестанской колонии. Его прикрепили к отряду «Черная мамба» подразделения «Шторм Z». Мужчина числился в военной части донской Персиановки, однако был прикомандирован к воронежской части.

В октябре 2023 года военнослужащий был ранен во время штурма в Луганской народной республике (ЛНР). Травмы оказались несовместимы с жизнью. С тех пор мать пытается получить тело солдата.

Источник ростовского портала из военной среды объяснил сложности с эвакуацией. «Там есть зоны серые, где бьют очень сильно. Голая местность, разбитая лесопосадка… Эвакуировать остальных сейчас не представляется возможным, потому что подвергаются риску люди, которые идут эвакуировать», — отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что мать участника СВО, старшего лейтенанта Александра Ерина, чью могилу разрыли, а тело перезахоронили, пригрозила его супруге забрать имущество.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Взрыв произошел на российском нефтехимическом заводе

      Истребитель-бомбардировщик Су-34 получил новые функции

      Лукашенко заявил об оттягивании Белоруссией 120 тысяч украинских военных

      Возврат некоторых товаров захотели запретить

      Собиравшегося вступить в РДК и воевать на стороне Украины россиянина задержали

      Российская легкоатлетка оценила шансы Игр БРИКС стать альтернативой Олимпиаде

      Мощный пожар в российском магазине сняли на видео

      Москвичка испугалась найденной в собственной квартире змеи

      В Киево-Печерской лавре открыли храм для солдат ВСУ

      Лукашенко рассказал о передаче Москве данных о стремящихся попасть в Россию украинцах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше