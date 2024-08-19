В России матери отказали в просьбе вернуть тело сына-бойца из «Шторма Z» с поля боя

161.ru: в Ростове-на-Дону матери отказались вернуть тело сына-бойца с СВО

В Ростове-на-Дону матери отказали в просьбе вернуть тело сына-бойца из роты «Шторм Z» с поля боя со специальной военной операции (СВО). Россиянка отметила в беседе с порталом 161.ru, что добивается хоть какого-то решения на протяжении года.

Женщина пояснила, что ее сын попал на фронт из дагестанской колонии. Его прикрепили к отряду «Черная мамба» подразделения «Шторм Z». Мужчина числился в военной части донской Персиановки, однако был прикомандирован к воронежской части.

В октябре 2023 года военнослужащий был ранен во время штурма в Луганской народной республике (ЛНР). Травмы оказались несовместимы с жизнью. С тех пор мать пытается получить тело солдата.

Источник ростовского портала из военной среды объяснил сложности с эвакуацией. «Там есть зоны серые, где бьют очень сильно. Голая местность, разбитая лесопосадка… Эвакуировать остальных сейчас не представляется возможным, потому что подвергаются риску люди, которые идут эвакуировать», — отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что мать участника СВО, старшего лейтенанта Александра Ерина, чью могилу разрыли, а тело перезахоронили, пригрозила его супруге забрать имущество.