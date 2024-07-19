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19:34, 19 июля 2024Россия

Мать похороненного в разрытой могиле участника СВО пригрозила забрать имущество у его жены

Мать участника СВО, чью могилу разрыли, захотела отсудить имущество у его жены

Фото: Oleg Kopyov / Shutterstock / Fotodom

Мать участника специальной военной операции (СВО), старшего лейтенанта Александра Ерина, чью могилу разрыли, а тело перезахоронили, пригрозила его супруге забрать имущество. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на вдову военнослужащего Алену.

По ее словам, мать Александра якобы заявила, что заберет у нее все имущество, которое появилось у супругов до росписи в ЗАГСе.

«Она не считает меня законной супругой, несмотря на то, что мы 20 лет прожили вместе. Саша перед поездкой на СВО мне так и говорил, что надо расписаться, иначе его мать все у меня отберет. Сейчас я наняла адвоката и уже обратилась в прокуратуру», — рассказала женщина.

Ерин получил ранение в зоне СВО в начале июля 2023 года, его доставили в госпиталь, 18 июля военнослужащего не стало. Как пишет издание «Вестник», по определенным обстоятельствам бойца похоронили на кладбище в Краснодаре. Спустя год могилу бойца вскрыли и доставили его тело в Тамбовскую область, в родной поселок Первомайский.

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      Никита Абрамов
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