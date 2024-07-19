Тело бойца СВО достали из могилы спустя год после похорон. Зачем это сделали?

Тело офицера СВО достали из могилы в Краснодаре через год после похорон

В Краснодаре вскрыли могилу участника специальной военной операции (СВО) старшего лейтенанта Александра Ерина. Это произошло примерно год спустя после похорон военнослужащего.

Ерина не стало 18 июля 2023 года. Ему было 47 лет.

Старшего лейтенанта перезахоронили в родном городе

Ерин получил ранение в зоне СВО в начале июля 2023 года, его доставили в госпиталь, 18 июля военнослужащего не стало. Как пишет издание «Вестник», по определенным обстоятельствам старшего лейтенанта похоронили на кладбище в Краснодаре. Спустя год могилу бойца вскрыли и доставили его тело в Тамбовскую область, в родной поселок Первомайский. Отпевание состоялось в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Проводить бойца в последний путь пришли родственники, соседи и друзья. В администрации округа, Совете депутатов и военкомате выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Фото: Александр Река / ТАСС

Похоронили Ерина в одном ряду с земляками, отдавшими жизни на СВО.

Ерин был мобилизован осенью 2022 года

Александр Ерин родился и вырос в Первомайском. Окончил Тамбовское высшее военное командное училище химической защиты.

В октябре 2022-го военный попал под частичную мобилизацию, объявленную президентом России Владимиром Путиным. Ерин женился, а на следующий день отправился на СВО.

Последний раз вышел на связь 15 июля 2023 года. Сказал, что скоро приедет в отпуск. Но так и не увидели мы его больше живым Юлия Моисеева сестра Александра Ерина

Ранее в России осквернили могилы бойцов СВО

В июле в Санкт-Петербурге и Ленинградской области осквернили могилы двух участников СВО. В полицию обратилась 54-летняя жительница Петербурга, которая заявила, что на могиле ее супруга на Смоленском кладбище сожгли венки. Камер наблюдения на месте не было, поэтому зафиксировать личности вандалов не удалось.

Помимо этого, в Отрадном Ленинградской области 50-летняя местная жительница сообщила, что 8-9 июля разгромили могилу ее сына на кладбище в деревне Горы. По словам россиянки, нарушители вырвали крест, сломали ограду, разорвали флаг, а также разбросали цветы, фуражку и портрет. Полицейские нашли на месте происшествия окурки от сигарет и банку энергетика.