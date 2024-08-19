В России осудили гражданина Украины по статье о шпионаже

Суд в Петербурге приговорил к 10 годам колонии украинца Руденко за шпионаж

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор в отношении гражданина Украины Виктора Руденко, признав его виновным по статье о шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По данным суда, осужденный является сторонником действующего руководства Украины и испытывает негативное отношение к проводимой Россией специальной военной операции. В марте 2022 года он совершил сбор и передачу иных сведений, которые могли быть использованы против безопасности РФ, в интересах Службы безопасности Украины.

Отмечается, что указанная информация не содержала государственной тайны, однако после ее передачи подразделение мотострелковой дивизии подверглось минометным обстрелам в том населенном пункте, сведения о котором передал Руденко.

В зале суда украинец не признал себя виновным и пояснил, что действовал в интересах своей родины. Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима и конфискации средств преступления.

