В России подскочили продажи корейского мороженого

Продажи корейского мороженого в России в 2024 году выросли почти на 90 %

В России подскочил спрос на мороженое из Южной Кореи, опередив темпы роста продаж всей товарной категории. Об этом со ссылкой на данные NielsenIQ пишет «Коммерсантъ».

С июля 2023 года по июль 2024-го в продажи южнокорейского мороженного выросли в денежном выражении почти на 90 процентов по сравнению с предшествующими 12 месяцами. При этом в целом спрос россиян на традиционное летнее лакомство за аналогичный период увеличился только на 27,3 процента в денежном выражении и на 19,4 процента — в натуральном.

Эксперты отмечают, что рост продаж в основном пришелся на розничные торговые сети, хотя мороженое из Южной Кореи появилось там недавно. По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, на поставки из страны приходится только 3 процента от всей продукции, реализуемой ритейлерами, а в целом доля импортного мороженого не превышает 7-8 процентов.

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев предположил, что рост спроса со стороны российских потребителей обусловлен популярностью корейской культуры среди молодежи, увлекающейся фильмами, сериалами и музыкальными исполнителями k-pop. При этом Караваев рассказал, что цены на корейское мороженое в сетевых магазинах составляют от 100 до 250 рублей. По его словам, массовым спросом покупателей по-прежнему пользуется отечественная продукция, которая в среднем вдвое дешевле импортной.

Ранее стало известно, что Минский автомобильный завод (МАЗ) начал выпускать клубничное мороженое. Партию лакомства со стилизованным под героев мультфильма «Тачки» грузовиком МАЗ для предприятия произвела Могилевская фабрика мороженого. Одна упаковка массой 250 граммов обойдется в 4 рубля 89 копеек (около 140 российских рублей).