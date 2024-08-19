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13:43, 19 августа 2024Мир

В США предрекли Ирану скорое обретение статуса ядерной державы

Конгрессмен Тернер: Иран может объявить к концу года о создании ядерного оружия

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Иран может к концу этого года объявить о создании и наличии ядерного оружия. Об этом заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер, передает телеканал CBS News.

«Существует вероятность (...) что Иран мог бы, как [нам] сообщают, объявить себя ядерной державой к концу года», — рассказал конгрессмен.

При этом политик раскритиковал действующего президента США Джо Байдена. По его словам, подобные результаты являются результатом его внешнеполитического курса. Однако Тернер отказался четко подтвердить наличие точных доказательств о разработке Тегераном ядерной бомбы.

4 августа депутат иранского парламента Ахмад Ардастани заявил, что Иран мог обзавестись ядерным оружием о чем говорит его уверенность в действиях против Израиля и США. При этом парламентарий подчеркнул, что нельзя точно утверждать о создании ядерного оружия Тегераном.

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      Максим Габриелян
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