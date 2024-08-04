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17:30, 4 августа 2024Мир

В Иране допустили получение ядерного оружия

Депутат Ардастани: Иран мог обзавестись ядерным оружием

Фото: Vahid Salemi / AP

Иран мог обзавестись ядерным оружием о чем говорит его уверенность в действиях против Израиля и США. Об этом заявил депутат иранского парламента Ахмад Ардастани, передает агентство Khabar-e Online.

«Похоже, что Иран получил ядерное оружие, поэтому он с такой уверенностью смог провести авиаудар по территории Израиля, а до этого — по американской базе в иракском Айн аль-Асаде», — допустил политик.

При этом Ардастани подчеркнул, что нельзя точно утверждать о создании ядерного оружия Тегераном. Он давил, что стремление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может косвенно подтверждать успех иранских ученых.

Ранее три официальных лица США и Израиля сообщили, что Иран на фоне эскалации конфликта может нанести удар по израильской территории в понедельник, 5 августа. Как считают в Вашингтоне, любое иранское возмездие будет следовать той же схеме, что и атака на Израиль 13 апреля, но может оказаться более масштабным и включать участие ливанской шиитской организации «Хезболла».

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      Максим Габриелян
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