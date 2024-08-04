В США и Израиле сообщили об ожидании скорого удара Ирана. Когда Тегеран может его нанести?

Axios: в США и Израиле ожидают удар Ирана 5 августа

Три официальных лица США и Израиля ожидают, что Иран на фоне эскалации конфликта может нанести удар по израильской территории в понедельник, 5 августа.

Как считают в Вашингтоне, любое иранское возмездие будет следовать той же схеме, что и атака на Израиль 13 апреля, но может оказаться более масштабным и включать участие ливанской шиитской организации «Хезболла».

США и Израилю не известны детали удара

Также, по словам американских и израильских официальных лиц, им не известно, проведут ли Иран и «Хезболла» скоординированную атаку или будут действовать по отдельности. По их мнению, Иран и «Хезболла» все еще работают над утверждением своих военных планов.

Американский официальный представитель добавил, что администрация президента США Джо Байдена хотела объявить об усилении американских сил в пятницу, 2 августа, в надежде, что это поможет сдержать Иран и «Хезболлу» и повлияет на их планы.

При этом газета The Jerusalem Post (JP) называет другую дату возможной атаки, ссылаясь на некие доказательства западной разведки. Согласно им, Иран планирует нанести удар по Израилю 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа, при этом нападение будет вестись совместно с движением «Хезболла».

В Иране пообещали миру «интересные события».

В ночь на 4 августа «Хезболла» уже нанесла массированный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее. Сирены воздушной тревоги сработали в 15 израильских поселениях.

За сутки до этого иранский телеведущий заявил, что через несколько часов мир увидит «интересные события», не уточнив, о чем идет речь. Во время его заявления на фоне появилась фотография лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании, погибшего в результате нападения.

1 августа телеканал CNN сообщал о подготовке крупномасштабной атаки на Израиль со стороны Ирана и союзников. По его данным, нападение ожидается в течение ближайших 72 часов.

Ранее в Иране подняли красный флаг мести

В ночь на 31 июля в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов».

В ответ на убийство верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал ударить по Израилю, а над крупнейшей в Иране мечетью Джамхаран подняли красный флаг мести, символизирующий желание отомстить за несправедливо пролитую кровь.

3 августа в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) предупредили Израиль о суровом наказании за гибель Хании, которое будет осуществлено подходящим образом в подходящем месте и времени.