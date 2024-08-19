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18:07, 19 августа 2024Мир

В США заявили о превращении Зеленского из «полезного идиота» в обычного

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: Запад нашел замену Зеленскому

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Страны Запада нашли замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, так как он превратился из «полезного идиота» в обычного. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Западные страны уже назначили преемника для Зеленского и ищут способы избавиться от него, так как осознают его бесполезность», — заявил Джонсон.

По словам бывшего аналитика ЦРУ, Зеленский «больше не полезный идиот — он теперь просто идиот». При этом Джонсон не назвал возможного преемника украинского лидера.

По словам аналитика, операция украинских войск в Курской области лишила Киев способности обороняться на других направлениях. Аналитик заявил, что в связи с этим российские войска смогут полностью обрести контроль над территорией Донецкой народной республики в течение нескольких месяцев.

Джонсон также заявил, что украинские войска уже потеряли треть своего контингента, направленного в Курскую область.

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      Виктория Кондратьева
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