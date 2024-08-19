Турецкий политик Гектюрк связал покушение на Трампа с украинским конфликтом

Целью покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа было продление конфликта на Украине. Об этом заявил турецкий аналитик, член центрального комитета по принятию решений партии Vatan («Родина») Орчун Гектюрк в беседе с РИА Новости.

По его мнению, в текущем году будет проложен путь к окончанию украинского конфликта. Он заявил, что решающее значение будут иметь выборы в Соединенных Штатах в ноябре. «После покушения на Трампа республиканцам тоже было послано сообщение. Это послание звучало так: "Мы покушаемся на вашу жизнь в ответ на возможный умеренный подход к России"», — заявил он. Гектюрк назвал это усилением угроз со стороны американского «глубинного государства».

Политик добавил, что граждане Украины выстраиваются в очередь, чтобы покинуть страну. Он подчеркнул, что молодых людей насильно призывают в армию. «И материальные, и моральные ресурсы для всего этого предоставляются не изнутри страны, а НАТО и США. Война, поддерживаемая Соединенными Штатами, — это не справедливая война», — сказал Гектюрк.

13 июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы. Им оказался местный житель Томас Мэттью Крукс.