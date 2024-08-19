Вложения в китайскую экономику резко снизились

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику КНР упал на 29,6 % в январе-июле

По итогам первых семи месяцев 2024 года суммарный объемы прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в китайскую экономику сократился на 29,6 процента и опустился до отметки в 75,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Министерства торговли азиатской страны.

В январе-июле в ВВП КНР иностранные инвесторы вложили в общей сложности 539,5 миллиарда юаней. Как уточнили в китайском ведомстве, 28 процентов прямых иностранных инвестиций пришлись на производственный сектор. Более детальной разбивки по отраслям в местном Минторге приводить не стали. В то же время в январе-июле, как пояснили в министерстве, число китайских предприятий с участием иностранного капитала увеличилось на 11,4 процента в годовом выражении.

Объем ПИИ в китайскую экономику снижается не первый год. Так, по итогам 2023-го показатель сократился на 14 процентов в сравнении с результатом 2022-го и упал на 26 миллиардов долларов — со 189 до 163 миллиардов долларов. Таким образом, за первые семь месяцев 2024-го Китаю удалось привлечь менее половины от прошлогоднего объема ПИИ. Во второй половине июня в местном Минторге сообщили, что май стал 12-м подряд месяцем падения притока иностранных инвестиций.

Падение вложений эксперты связывают в том числе с недостаточно высокими темпами роста китайской экономики. Кроме того, на динамику влияет усиление торговых противоречий азиатской страны с Евросоюзом (ЕС) и США. Стороны продолжительный период времени обмениваются взаимными санкциями и вводят в отношении друг друга пошлины на ввоз различных категорий товаров.

Отношения КНР с США усугубляются напряженной ситуацией вокруг Тайваня и двусторонними ограничениями в высокотехнологичном секторе. Соединенные Штаты, в частности, расширили контроль за поставками своих полупроводников в КНР, а Китай ввел ограничения на экспорт важных для Запада редкоземельных металлов — галлия и германия, используемых для производства чипов.

В торговых отношениях азиатской страны с ЕС торговые противоречия усилились после ввода европейскими властями пошлин на китайские электрокары. На этом фоне в первой половине августа Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), в которой назвал подобный барьер необоснованным в правовом плане.