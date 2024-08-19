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13:39, 19 августа 2024Из жизни

Затонувший корабль времен Первой мировой войны нашли в удивительно хорошем состоянии

Обломки корабля, затонувшего в Первую мировую войну, нашли у берегов Шотландии

Фото: Symonds & Co / Wikimedia

У берегов Шотландии нашли обломки военного корабля, затонувшего 110 лет назад. Об этом сообщает «Би-би-си».

Предполагается, что обнаруженный в Северном море корабль — это крейсер HMS Hawke («Хоук»). Он принадлежал Королевскому военно-морскому флоту Великобритании и использовался во времена Первой мировой войны. Известно, что HMS Hawke атаковала немецкая подводная лодка в октябре 1914 года. Тогда корабль загорелся и затонул за семь минут. В составе экипажа было больше 500 человек, а выжить после той атаки удалось лишь 70 морякам.

Обломки обнаружили на глубине 110 метров. Один из участников поисков крейсера Стив Мортимер рассказал, что найти HMS Hawke было достаточно сложно. По его словам, несмотря на то, что корабль затонул больше века назад, он сохранился в удивительно хорошем состоянии.

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Мортимер отметил, что большая часть деревянного палубного покрытия крейсера осталась целой. «Можно заглянуть в иллюминаторы и увидеть каюты с артефактами — чашками, мисками и тарелками, стоящими прямо на полу», — сказал он. Другой водолаз, Уилл Шварц, обратил внимание на сохранившиеся на корабле пушки, которые выглядят так, будто ими все еще можно пользоваться.

Хотя водолазы и не обнаружили на корабле каких-либо опознавательных знаков, они уверены, что наткнулись именно на бронепалубный крейсер HMS Hawke. В ближайшее время обломки идентифицируют и дадут ответ об их принадлежности конкретному судну.

Ранее сообщалось, что у берегов Испании обнаружен затонувший корабль берберских пиратов. Специалисты полагают, что на нем пираты планировали напасть на жителей прибрежных деревень в Европе, похитить их и продать в рабство.

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      Юлия Юткина
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