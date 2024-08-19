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21:30, 19 августа 2024Бывший СССР

Зеленский назвал причину тайного планирования операции в Курской области

Зеленский: многие бы не поверили, что Киев готовит операцию в Курской области
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале назвал причину тайного планирования операции украинских военных в Курской области. По его словам, еще несколько месяцев назад многие бы не поверили, что Киев готовится к вылазке на российскую территорию.

«Еще несколько месяцев назад многие в мире, если бы услышали, что мы планируем такую операцию, как в Курской области, сказали бы, что это нереально и что это пересечение якобы самой красной из всех красных линий, которые есть в России. Именно поэтому, собственно, никто и не слышал о нашей подготовке», — сказал политик.

Теперь, по словам Зеленского, активные действия украинских военнослужащих на российской территории говорят сами за себя.

Ранее президент Украины озвучил цель ВСУ в Курской области. По его словам, ею является создание буферной зоны на территории России.

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      Марина Совина
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