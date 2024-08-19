Зеленский признал рекордный отток населения с Украины

Зеленский признал отток миллионов граждан с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на выступлении перед сотрудниками украинского МИД признал рекордный отток населения с Украины. Видеозапись речи опубликована в Telegram-канале политика.

По словам украинского лидера, речь идет о миллионах и миллионах украинцев, никогда раньше страна не имела такого количества граждан за рубежом.

Зеленский анонсировал создание новой институции, задача которой будет защищать общие интересы украинцев за рубежом. Ведомство возьмет на себя часть функций министерства иностранных дел. По его словам, выехавшие за границу граждане находятся «под воздействием российской пропаганды» и лишены культурной связи со своей страной.

«Миллионы наших людей в других странах. Их связи и отношения с Украиной, защита наших интересов как нации — все это будет сферой ответственности новой институции», — сказал президент.

Ранее в ООН спрогнозировали сокращение населения Украины более чем в два раза через 75 лет. Как отмечается в докладе организации, к 2100 году оно снизится до 15,3 миллиона человек. По состоянию на начало текущего года в республике проживает порядка 37 миллионов.

