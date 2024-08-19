Женщина потеряла сознание в спортзале и оказалась прикована к постели

В США женщина упала в обморок в спортзале и потеряла часть мозга

Женщина из США потеряла часть мозга после того, как упала в обморок во время тренировки. Об этом сообщает WKYT.

23-летняя Сара Фицджеральд была в спортзале и почувствовала себя странно. Она успела позвонить родителям, а затем потеряла сознание. Когда мать с отцом нашли ее лежащей на полу, они вызвали скорую. Никто не мог понять, что произошло с девушкой, по пути в больницу она несколько раз переставала дышать, и ее пришлось интубировать. В больнице ей сразу сделали компьютерную томографию: причиной обморока было серьезное кровоизлияние в мозг. Позже у Фицджеральд диагностировали артериовенозную мальформацию (АВМ).

Девушка, которая до постановки диагноза училась на рентгенолога, провела в реанимации больше месяца, ей сделали шесть операций и удалили часть мозга. Сейчас ее перевели в другую больницу для реабилитации. При этом она оказалась прикована к постели, не может самостоятельно двигаться и говорить. Семья общается с ней при помощи примитивного языка жестов, которому мать научила ее в детстве ради забавы. Врачи пока не знают, насколько Фицджеральд сможет восстановиться. Это покажет только время и работа с реабилитологами.

У здорового человека артерии разделяются на мелкие ветви и капилляры. Такое строение системы кровообращения позволяет уменьшать давление. При АВМ промежуточных капилляров нет, артерии и вены соединены напрямую. Кровь движется быстро и достигает вен при очень большом давлении. Вены расширяются, и их стенки могут разорваться, что приводит, например, к кровоизлиянию в мозг.

Ранее сообщалось, что в США, женщина исполнила последнее желание больного раком отца. Она организовала свадьбу раньше, чтобы он смог провести ее к алтарю.