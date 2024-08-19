Женщина серьезно обеспокоилась после двух странных встреч с коллегами мужа

Пользовательница Reddit поделилась на портале историей о том, как узнала о странном поведении мужа на работе и обеспокоилась. Женщина призналась, что растеряна и не знает, как поступить в сложившейся ситуации.

Автор поста отметила, что они с супругом состоят в браке четыре года, а всего встречаются шесть лет. По ее словам, у них здоровые отношения и она любит мужа.

«Около трех лет назад он начал работать в большой бухгалтерской компании, и судя по тому, что он рассказывает, ему там очень нравится. Он завел там много друзей, он часто куда-то ходит с ними, и меня это вполне устраивало. Я достаточно замкнутый человек, так что мне не слишком хотелось встречаться с его коллегами или друзьями по работе», — продолжила женщина.

Несколько месяцев назад рассказчица случайно встретила в баре коллегу мужа, который внезапно узнал ее и завел с ней разговор. «Он сказал что-то вроде: "Здорово, что вы до сих пор так близки. Я уже сто лет с братом не общался". Я подумала, что он просто был пьян и нес ерунду», — написала женщина. Она не стала рассказывать мужу об этом инциденте.

Однако затем женщина встретила в кафе другого коллегу мужа. Она пояснила, что зашла в заведение вместе со своей собакой, и благодаря тому, что с ней был питомец, мужчина и узнал ее. «Он сказал нечто вроде: "А ты хорошая сестра, выгуливаешь за него его собаку!". Я была так растеряна, что сначала даже не понимала, как реагировать на это», — заявила рассказчица и добавила, что вскоре прервала беседу и ушла.

Как решила автор публикации, муж рассказывал о ней на работе как о своей родственнице, а не жене. Она призналась, что не понимает, зачем это супругу.

«Не может быть безобидного объяснения тому, что он говорил коллегам, что ты его сестра. Мне жаль», «Либо он настолько стыдится тебя, что не хочет признаваться на публике, что ты его жена, либо он затевает что-то мутное за твоей спиной», «Он явно изменяет тебе с кем-то из коллег», — сочли комментаторы. Многие посоветовали рассказчице напрямую спросить мужа, почему он называет ее сестрой в общении с коллегами.

Ранее пользователь Reddit рассказал, что проснулся и застал возлюбленную за странным занятием. Комментаторы посоветовали ему разорвать отношения с подругой.