Жителей российского села предупредили об опасности

Губернатор Гладков: жители Новопетровки подвергают себя опасности

Жители Новопетровки, оставшиеся в российском селе, подвергают себя опасности. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире телеканала «Россия 24».

«По докладу главы округа, по докладу Совета безопасности, по докладу командира батальона самообороны, сегодня там находиться невозможно, то есть въехать в дневное время невозможно», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что в дневное время эвакуироваться из Новопетровки небезопасно.

Вечером 18 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области. Над регионом были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.