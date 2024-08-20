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13:58, 20 августа 2024Путешествия

Boeing прекратила тестовые полеты лайнеров из-за поломки детали

CNBC: Boeing прекратила тестовые полеты лайнеров из-за поломки одной из деталей

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Компания Boeing прекратила тестовые полеты лайнеров серии 777X после обнаружения повреждения в конструкции одного из широкофюзеляжных самолетов. Об этом сообщает CNBC.

Уточняется, что поломку нашли в одной из деталей, которая находится между двигателем и конструкцией воздушного судна, во время планового технического обслуживания.

В заявлении Boeing говорится, что специалисты сейчас меняют деталь и изучают поврежденный компонент, после чего летные испытания будут возобновлены. Компания проинформировала Федеральное управление гражданской авиации США и своих заказчиков об инциденте.

В июле Boeing признала себя виновной в мошенничестве в ходе расследования в США катастроф с участием самолетов 737 MAX в 2018-2019 годах. Жертвами катастроф стали 346 человек.

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      Алина Черненко
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