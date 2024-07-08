Boeing призналась в мошенничестве в ходе расследования катастроф с 737 MAX

Компания Boeing признала себя виновной в мошенничестве в ходе расследования в США катастроф с участием самолетов 737 MAX в 2018-2019 годах. Об этом пишет Reuters.

Уточняется, что компания согласилась выплатить штраф в размере 243,6 миллиона долларов (около 21,4 миллиарда рублей) для завершения расследования Министерства юстиции США по двум фатальным катастрофам в Индонезии и Эфиопии, произошедшим в 2018 и 2019 годах. Их жертвами стали 346 человек.

В конце июня Boeing нашла оправдание ситуации с оторвавшейся в полете дверью самолета Alaska Airlines. Представители авиастроительной корпорации обвинили в случившемся работников завода в Рентоне, штат Вашингтон.