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09:53, 8 июля 2024Путешествия

Компания Boeing признала себя виновной в мошенничестве

Boeing призналась в мошенничестве в ходе расследования катастроф с 737 MAX

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Компания Boeing признала себя виновной в мошенничестве в ходе расследования в США катастроф с участием самолетов 737 MAX в 2018-2019 годах. Об этом пишет Reuters.

Уточняется, что компания согласилась выплатить штраф в размере 243,6 миллиона долларов (около 21,4 миллиарда рублей) для завершения расследования Министерства юстиции США по двум фатальным катастрофам в Индонезии и Эфиопии, произошедшим в 2018 и 2019 годах. Их жертвами стали 346 человек.

В конце июня Boeing нашла оправдание ситуации с оторвавшейся в полете дверью самолета Alaska Airlines. Представители авиастроительной корпорации обвинили в случившемся работников завода в Рентоне, штат Вашингтон.

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      Алина Черненко
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