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06:39, 20 августа 2024Россия

Бойца «Ахмата» с ПТСР пытали шокером в отделе полиции Махачкалы

Погибший в отделе полиции Махачкалы боец СВО на Украине страдал ПТСР

Кадр: Telegram-канал Baza

Бойца батальона «Ахмат», который вернулся из зоны специальной военной операции (СВО) России на Украине с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), пытали шокером и били в отделе полиции в Махачкале. Об этом написало издание Baza в Telegram-канале.

Сестра мужчины рассказала, что 48-летний военный до инцидента в Махачкале получил тяжелую контузию и потерял товарищей на передовой. После возвращения с фронта психическое состояние бойца значительно ухудшилось: так, мужчина разговаривал сам с собой и отказывался сдаваться в плен. Соседи сообщили о его странном поведении в правоохранительные органы.

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Бойца задержали и отвезли в отдел полиции — через некоторое время его семье сообщили, что его не стало. На последних прижизненных кадрах военного полицейские били его по спине, стояли у него на ногах и использовали шокер. Родственники погибшего не знают, было ли возбуждено уголовное дело по данному факту.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге оперуполномоченный избил ногами мужчину в полицейском участке.

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      Марина Совина
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