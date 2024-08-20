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14:43, 20 августа 2024Мир

Экс-советник Меркель связал ситуацию в Курской области с положением ВСУ в ДНР

Генерал Вад: вылазка ВСУ в Курскую область должна была отвлечь внимание от ДНР

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область должна была отвлечь внимание от Донецкой народной республики (ДНР) и ухудшающегося положения Киева. Об этом заявил экс-советник бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, генерал Эрих Вад в эфире Westend Verlag.

«Эта операция, конечно, имеет и политическое значение, и значение для СМИ, так как сейчас все говорят об этой операции украинцев в Курской области, а не об отчаянном положении на фронте в Донбассе, где также наступают русские», — рассказал военный советник.

Вад добавил, что ситуация в Курской области складывается не в пользу ВСУ и «успехи» серьезно преувеличиваются. По его словам, целью данной вылазки было обеспечить Киеву новые партии вооружений со стороны Запада.

Ранее Вад заявил, что наступление ВСУ в Курской области неспособно улучшить переговорные позиции Киева. По его словам, оно несет риски для ВСУ, поскольку в его результате растягивается линия фронта, для удержания которой требуются дополнительные силы.

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      Максим Габриелян
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