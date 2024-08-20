Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:44, 20 августа 2024Экономика

Мишустин заметил прогресс в создании российских электромобилей

Премьер Мишустин заявил о быстром прогрессе в создании российских электрокаров

Россия быстро прогрессирует в деле создания электромобилей и одновременно совершенствует автономные технологии управления. Об этом на стратегической сессии по нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» заявил глава правительства Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, такие инициативы позволят добиться исполнения национальной цели «Экологическое благополучие», в рамках которой к 2036 году необходимо в два раза снизить выбросы опасных загрязняющих веществ в городах.

В России разработкой и выпуском электромобилей занимается несколько предприятий. Компания «Моторинвест» продает автомобили Evolute, в 2024 году на рынок поставили более двух тысяч электрокаров.

Сборку копии китайского JAC JS4 под маркой «Москвич 3е» производит «Москвич», хотя в мае процесс был остановлен. В 2025 году на московской площадке хотят организовать серийное производство российского электромобиля «Атом». Также в декабре прошлого года «АвтоВАЗ» запустил производство опытной партии электромобилей Lada e-Largus.

Ранее сообщалось, что основные узлы и агрегаты российского электромобиля «Атом» его разработчики хотят производить в Китае или в сотрудничестве с китайскими компаниями. Закупать предполагается технологически сложные компоненты, производить которые в России невозможно или слишком дорого.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В России создали группировки войск «Курск», «Брянск» и «Белгород»

      Зеленский отреагировал на закон о запрете УПЦ

      В США приказали проверить все самолеты одной из моделей Boeing

      Бренд Zara обвинили в педофилии из-за двусмысленного принта на футболке

      Путин заявил о попытках раскачать ситуацию в России

      Путин пообещал покарать творящих преступления в Донбассе неонацистов

      Россиянам раскрыли способы избежать мошенников при покупке туров

      В атакуемой Украиной Курской области прекратят рассылку СМС о ракетной опасности

      В Иране назвали сроки удара по Израилю

      Тракторист заживо закопал россиянина и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше