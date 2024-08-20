Мишустин заметил прогресс в создании российских электромобилей

Премьер Мишустин заявил о быстром прогрессе в создании российских электрокаров

Россия быстро прогрессирует в деле создания электромобилей и одновременно совершенствует автономные технологии управления. Об этом на стратегической сессии по нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» заявил глава правительства Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, такие инициативы позволят добиться исполнения национальной цели «Экологическое благополучие», в рамках которой к 2036 году необходимо в два раза снизить выбросы опасных загрязняющих веществ в городах.

В России разработкой и выпуском электромобилей занимается несколько предприятий. Компания «Моторинвест» продает автомобили Evolute, в 2024 году на рынок поставили более двух тысяч электрокаров.

Сборку копии китайского JAC JS4 под маркой «Москвич 3е» производит «Москвич», хотя в мае процесс был остановлен. В 2025 году на московской площадке хотят организовать серийное производство российского электромобиля «Атом». Также в декабре прошлого года «АвтоВАЗ» запустил производство опытной партии электромобилей Lada e-Largus.

Ранее сообщалось, что основные узлы и агрегаты российского электромобиля «Атом» его разработчики хотят производить в Китае или в сотрудничестве с китайскими компаниями. Закупать предполагается технологически сложные компоненты, производить которые в России невозможно или слишком дорого.