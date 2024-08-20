Раскрыт новый флагман Huawei

TechBoilers: Huawei выпустит осенью флагманские смартфоны серии Mate 70

Китайская корпорация Huawei запланировала представить новые флагманские смартфоны. Об этом сообщает блог TechBoilers.

Согласно раскрытым данным инсайдеров, линейка устройств получит название Mate 70. В серию войдут четыре аппарата — Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ и Mate 70 Ultra. Судя по рендерам, отличительной особенностью дизайна смартфонов окажется восьмиугольная рамка основной камеры.

По словам источников, телефоны получат новую камеру — она будет лучше снимать в условиях плохого освещения и при оптическом зуме. Также на девайсах серии Mate 70 будут работать новые функции искусственного интеллекта (ИИ).

В отчете говорится, что самый доступный аппарат линейки получит 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Mate 70 оценят в 5999 юаней, или около 75 тысяч рублей. Mate 70 Pro обойдется в 6999 юаней, или около 88 тысяч рублей. Mate 70 Pro+ выйдет с 16 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти, смартфон будет доступен за 8999 юаней, или около 113 тысяч рублей. Наконец, Mate 70 Ultra оценят в 10 999 юаней, или около 138 тысяч рублей.

В конце июня источники издания GizmoChina рассказали, что на смартфонах Huawei перестанут запускаться написанные под Android приложения. Это связали с тем, что Huawei начала развивать свою систему HarmonyOS независимо, а не на основе Android.