На смартфонах Huawei перестанет работать Android

GizmoChina: в ОС для смартфонов Huawei перестанут открываться Android-приложения

На устройствах китайского бренда Huawei не будет работать ОС Android и связанные с ней приложения. Об этом сообщает издание GizmoChina.

С 2019 года — из-за санкций США — корпорация Huawei развивает собственную операционную систему HarmonyOS. По словам источников медиа, в будущей версии ОС не окажется нативной поддержки Android и выпущенных для системы от Google приложений.

В материале говорится, что анонсированная в конце января HarmonyOS NEXT была разработана с нуля — она больше не считается адаптированной версией Android. В этой связи любые Android-приложения перестанут открываться на устройствах под управлением HarmonyOS NEXT.

По словам журналистов, инженеры полностью переписали код HarmonyOS. Благодаря этому производительность системы увеличилась на 30 процентов, энергопотребление снизилось на 20 процентов. Кроме того, в ОС добавили набор инструментов искусственного интеллекта (ИИ) Harmony Intelligence. Ожидается, что HarmonyOS NEXT будет доступна для пользователей до конца года.

Ранее источники издания Wccftech заявили, что инженеры корпорации Huawei постарались очистить операционную систему Huawei от всего американского. Так, из ОС удалили связанные с Android, Linux и прочими системами фрагменты исходного кода.