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04:30, 18 июня 2024Наука и техника

Операционную систему Huawei очистят от всего американского

Wccftech: HarmonyOS сделают независимой от иностранного ПО

Фото: Ng Han Guan / AP

Инженеры корпорации Huawei сделает фирменную операционную систему HarmonyOS полностью независимой. Об этом сообщает издание Wccftech.

По информации источников, будущая версия HarmonyOS NEXT перестанет работать с американским и прочим иностранным ПО. В материале говорится, что программисты компании «очистили» операционную систему, убрав из нее все связанные с Android, Linux и прочими системами фрагменты исходного кода.

Журналисты издания отметили, что таким образом ОС станет более независимой. Так как в HarmonyOS NEXT не окажется никаких заимствованных компонентов, запретить их использование будет невозможно. Это также даст Huawei возможность развертывать собственный продукт на устройствах за пределами Китая.

В материале также говорится, что новая операционная система будет адаптирована под процессоры Kirin, которые используются в смартфонах Huawei. Так, HarmonyOS NEXT будет в три раза эффективнее других систем использовать оперативную память устройств.

Ожидается, что новая версия HarmonyOS выйдет в третьем квартале года. Первое поколение ОС от Huawei было представлено в 2020 году.

В конце апреля источники издания The Register рассказали, что в корпорации Huawei запланировали выйти со своей операционной системой за пределы Китая. В рамках этого процесса компания начали поощрять разработчиков приложений для HarmonyOS.

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      Андрей Ставицкий
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