Легендарный производитель мотоциклов разочаровался в инклюзивности после падения продаж

Harley-Davidson отказался от всех инициатив инклюзивности после падения продаж

Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson разочаровался в идеях инклюзивности после падения продаж. Об этом со ссылкой на заявление компании пишет CNN.

В сообщении в социальной сети X говорится, что компания «опечалена» потоком негатива в интернете в адрес Harley-Davidson в последние несколько недель. В начале августа бойкот производителю объявил американский режиссер, продюсер и политический активист Робби Старбак. Он призвал отказаться от продукции Harley-Davidson, так как компания слишком далеко зашла в своей инклюзивности. Старбак рассказал, в частности, что производитель спонсировал учебный лагерь для предпринимателей из сообщества ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

В Harley-Davidson заявили, что отказались от инициативы DEI (инклюзивность, равенство и равноправие) с апреля 2024 года. Также компания подчеркнула, что в фирме больше нет квот найма персонала для представителей различных меньшинств. Производитель легендарных мотоциклов также пообещал пересмотреть все спонсорства и отказаться от некоторых из них. Так, компания больше не будет поддерживать фестивали ЛГБТ и сосредоточится на развитии мотоспорта.

В июле прошлого года крупнейший в мире производитель пива AB InBev объявил о крупном сокращении персонала. Компании пришлось уволить около двух процентов от общего числа персонала из-за резкого падения продаж после запуска рекламы пива Bud Light с участием трансгендера Дилана Малвани. В результате напитки AB InBev потеряли статус самых популярных в США. Доли двух ведущих брендов компании, Bud Light и Budweiser, упали на 28 и 11,7 процента год к году.