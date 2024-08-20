Израильская армия вернула тела шести заложников

Армия обороны Израиля вернула тела шести заложников, бывших в плену у ХАМАС

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вернули тела шести заложников, бывших в плену у боевиков палестинской исламистской группировки ХАМАС. Об этом на своем канале в Telegram сообщил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

«В ходе совместной операции Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК) были найдены и доставлены в Израиль тела шести заложников, похищенных ХАМАС», — написал чиновник, отмечая, что в плену у ХАМАС находятся еще 109 граждан Израиля.

Ранее представитель ХАМАС Ахмед Абдель Хади заявил, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников не увенчались успехом.