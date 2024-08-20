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02:14, 20 августа 2024Силовые структуры

Исполнителям теракта в «Крокусе» продлили арест

Четверо исполнителей теракта в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Предполагаемые исполнители теракта в «Крокус сити холле» не стали обжаловать решение суда о продлении им срока ареста до 22 ноября, об этом пишет РИА Новости.

В пятницу, 16 августа, Басманный суд в Москве продлил до 22 ноября арест предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, а также Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни.

«Вступило в силу», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин заявлял, что никто из тех, кто принимал участие в организации и исполнении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», не должен уйти от справедливого возмездия. Глава государства также назвал международный терроризм одной из самых серьезных угроз современности.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 145 человек.

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      Марина Совина
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