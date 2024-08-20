Людям с гастритом перечислили важные правила питания

Гепатолог Шархун: при гастрите надо отказаться от жирных бульонов и фастфуда

Профессор и врач-гепатолог Ольга Шархун перечислила людям с гастритом важные правила питания, которые помогут избежать обострения заболевания. Ее рекомендации приводит «Газета.Ru».

По словам врача, при гастрите прежде всего надо отказаться от продуктов, способствующих выработке кислоты, в частности, жирных бульонов. Их она рекомендовала заменить на более легкие овощные или молочные супы.

Помимо этого, Шархун призвала при гастрите отказаться от пряной, острой и жареной пищи, копченостей, жирного фастфуда, маринадов. В число запрещенных продуктов также входят сдобное тесто, блины, рис, ржаной хлеб и другие долго переваривающиеся продукты.

По ее словам, людям с гастритом надо питаться дробно — от четырех до пяти раз в день. «Из напитков лучше выбирать сладкие фруктовые соки, минеральные воды без газа, а также какао или кисель, — они гасят симптомы. А вот алкоголь и кофе с чаем лучше не пить», — указала врач.

Шархун напомнила, что симптомами гастрита являются изжога, дискомфорт после еды, отрыжка, вздутие и ощущение тяжести в верхней части живота. Если эти проблемы появляются регулярно, стоит обратиться за помощью к врачу, так как без лечения это заболевание может перерасти в язву желудка и желудочное кровотечение, предупредила она.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Надежда Шпак призвала россиян отказаться от кетодиеты, диеты на гречке и интервального голодания. Она считает, что подобные эксперименты с питанием могут серьезно навредить здоровью и привести к обострению язвы желудка.