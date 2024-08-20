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14:08, 20 августа 2024Россия

Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли до 350 военнослужащих в Курской области за сутки

Фото: Thomas Peter / Reuters

За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили до 350 человек. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что за понедельник, 19 августа, Украина также потеряла 25 единиц бронетехники, среди которых четыре танка, боевую машину пехоты, два бронетранспортера и восемь автомобилей. В Курской области также удалось уничтожить два миномета и станцию радиоэлектронной борьбы.

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С начала боевых действий в Курской области, которые продолжаются две недели, ВСУ потеряли свыше 4130 военнослужащих. Операция по уничтожению формирований противника на территории России продолжается, отчитались в оборонном ведомстве.

В Курской области после вторжения ВСУ ввели режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера. Из-за опасности со стороны ВСУ из приграничья эвакуировали более 121 тысячи человек. Жертвами атак Украины, по последним данным, стали 17 человек. О судьбе 2000 граждан, которые находятся на подконтрольных Украине территориях, властям ничего не известно.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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