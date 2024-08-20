Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:14, 20 августа 2024Россия

Минобороны заявило о попытке атаки ВСУ на Крым

Минобороны России: силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Крымом
СюжетМинобороны

Фото: Globallookpress.com

В ночь на вторник, 20 августа, Украина пыталась атаковать Крым. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что полуостров пытались атаковать беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. Два дрона сбили над Крымом средства противовоздушной обороны (ПВО).

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Там не привели других подробностей ситуации.

Днем ранее, 19 августа, в Севастополе звучали сигналы тревоги. Как объяснял глава города Михаил Развожаев, ВСУ запускали ложные цели в сторону Крыма, прощупывая оборону полуострова.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Боец «Ахмата» погиб после задержания в отделе полиции. Военного с ПТСР пытали шокером и били

      Житель Курской области рассказал об эвакуации маломобильных граждан из приграничья

      Девушка удивилась поведению жениха во время нападения и рассталась с ним

      Мадуро назвал поражение Украины вопросом времени

      В ЛНР обвинили ВСУ в прикрытии мирными жителями под Купянском

      Россияне ответили на вопрос о достойной зарплате

      Военврач заявил об отличных от других ранениях военнослужащих в Курской области

      Осужденной за поджог пункта помощи россиянке СБУ пообещали две тысячи долларов

      Россиянин побывал в Пакистане и рассказал о стрижках в треш-парикмахерских за 60 рублей

      В Курской области военные медики попали в засаду украинской ДРГ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше