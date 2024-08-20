Минобороны заявило о попытке атаки ВСУ на Крым

Минобороны России: силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Крымом

В ночь на вторник, 20 августа, Украина пыталась атаковать Крым. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что полуостров пытались атаковать беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. Два дрона сбили над Крымом средства противовоздушной обороны (ПВО).

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Там не привели других подробностей ситуации.

Днем ранее, 19 августа, в Севастополе звучали сигналы тревоги. Как объяснял глава города Михаил Развожаев, ВСУ запускали ложные цели в сторону Крыма, прощупывая оборону полуострова.