В России разрешили вывозить газетную бумагу без курсовых пошлин

Правительство РФ временно освободило газетную бумагу от действия курсовых пошлин

Российское правительство временно приостановило действие курсовых экспортных пошлин для отдельных видов целлюлозно-бумажной продукции. В том числе из-под них выведена газетная бумага, говорится в сообщении, размещенном на сайте кабинета министров.

Соответствующее постановление со сроком действия до 31 декабря 2024 года подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Такое решение принято и в отношении интерлайнера (упаковочная бумага). Власти полагают, что оно позволит сохранить рентабельность предприятий. Курсовые пошлины действуют с 1 октября прошлого года, при курсе доллара ниже 80 рублей они обнуляются, а при более высоком — повышаются от четырех до семи процентов.

В апреле правительство во второй раз отменило курсовые пошлины на уголь до сентября. До этого они не действовали в январе и феврале. В июле из-под них была выведена часть металлургической продукции ДНР и ЛНР.