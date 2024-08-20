Московская молодежь проведет автопробег по Садовому кольцу ко Дню флага России

Более 500 автомобилей примут участие в пробеге в Москве ко Дню флага России

В ночь с 21 на 22 августа активисты молодежного сообщества «STOлица» отпразднуют День Государственного флага России народным автопробегом по Садовому кольцу. В акции примут участие более 500 автомобилей.

Сбор начнется в 20:00 на проспекте Академика Сахарова. Там же участники получат тематическую атрибутику: государственный флаг Российской Федерации, герб Москвы, флаги регионов России, стилизованные наклейки и другое. Ими можно будет украсить свои автомобили. Кроме того, гости смогут сделать себе аквагрим в цветах российского триколора.

Присоединиться к колонне и проехать круг по Садовому кольцу можно по предварительной регистрации на портале «Молодежь Москвы».

22 августа активисты подарят прохожим стилизованные стикерпаки и ленты-триколоры. Встретить волонтера и получить подарок можно будет с 12:00 до 14:00 в 20 городских парках, в том числе в Парке Горького, саду «Эрмитаж», парках «Красная Пресня», «Фили» и других.

Мероприятия организует молодежное сообщество «STOлица» при поддержке городского Комитета общественных связей и молодежной политики.