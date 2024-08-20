На улице люксовых магазинов в Москве осталась лишь треть иностранных брендов

РБК: в Столешниковом переулке в Москве осталась лишь треть иностранных брендов

Доля магазинов иностранных брендов в Столешниковом переулке, который считают главной улицей люксовых магазинов в Москве, рекордно снизилась. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитику консалтинговой компании в сфере недвижимости CORE.XP.

Выяснилось, что в первом полугодии 2024 года в помещениях в Столешниковом переулке осталась треть международных брендов — 37 процентов от общего количества торговых точек. По прогнозам, в ближайшие годы может освободиться еще до 19 процентов от занятых помещений.

Согласно исследованию, в 2019 году доля магазинов международных брендов на упомянутой улице составляла 79 процентов, но позже территорию начал покидать ряд люксовых компаний, среди которых Michael Kors и Chaumet. Одной из причин стала высокая арендная ставка. Место ушедших марок занимают отечественные ретейлеры, а также рестораны.

В апреле продюсер Яна Рудковская рассказала о шопинге на фоне санкций, из-за которых из России ушли многие люксовые бренды.