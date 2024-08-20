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14:25, 20 августа 2024Силовые структуры

Обвиняемого в расправе над скейтером в Москве оставили под стражей

Суд продлил срок содержания под стражей Демину, застрелившему скейтера в Москве
Начало событий в новости Обвиняемого в расправе над скейтером в Москве арестовали

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей 35-летнему Андрею Демину, обвиняемому в расправе над скейтером на западе города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Мужчина останется в СИЗО до 6 сентября. В зале суда его адвокат просила учесть состояние здоровья подзащитного и назначить домашний арест.

Все произошло 6 июня на улице Алексея Свиридова. Демин сначала выпустил пять пуль в 34-летнего скейтера Константина Балишанского, а затем попытался оказать сопротивление при задержании, отстреливаясь от полицейских. При перестрелке злоумышленник был тяжело ранен и доставлен в медицинское учреждение.

Мужчину арестовали 9 июля после того, как он вышел из комы. Ему предъявлено обвинение по статьям о расправе, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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      Олеся Мицкевич
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