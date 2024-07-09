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13:29, 9 июля 2024Силовые структуры

Обвиняемого в расправе над скейтером в Москве арестовали

Суд арестовал Демина, обвиняемого в убийстве скейтера Балишанского в Москве
Начало событий в новости Обвиняемый рассказал о подготовке расправы над скейтером в Москве

Фото: прокуратура Москвы

Замоскворецкий суд Москвы арестовал 35-летнего обвиняемого в расправе над мужчиной 6 июня на западе города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

На заседании суда он заявил, что не возражает против заключения под стражу. Речь идет об Андрее Демине, который 6 июня несколько раз выстрелил в 34-летнего Константина Балишанского. Он отправлен в СИЗО до 6 августа, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Демин признал вину в расправе над соперником, однако отрицает обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, с которыми вел перестрелку во время задержания. Он работал вместе Балишанским в компании Mediasystem Group, главой которой является Андрей Балишанский — отец бывшего скейтера. Сообщалось, что причиной расправы стала ревность.

Мужчина на допросе заявил, что с 2019 года начал подготовку к преступлению, мотивом которого стала личная неприязнь.

27 июня сообщалось, что врачи перевели Демина в отделение нейрохирургии из реанимации. Он оказался в больнице с огнестрельными ранениями, полученными в ходе перестрелки с полицейскими 6 июня. Он, выпустив в Балишанского пять пуль, скрылся, но его по горячим следам нашли полицейские и попытались задержать. Однако Демин оказал активное сопротивление.

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      Любовь Ширижик
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