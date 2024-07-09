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09:42, 9 июля 2024Силовые структуры

Обвиняемый в расправе над скейтером в Москве назвал мотив преступления

Демин заявил, что застрелил скейтера Балишанского в Москве из-за неприязни

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Обвиняемый в расправе над мужчиной на западе Москвы назвал мотивом преступления личную неприязнь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Речь идет об Андрее Демине, который 6 июня несколько раз выстрелил в 34-летнего скейтера Константина Балишанского.

На допросе мужчина пояснил, что был знаком с потерпевшим и решился на преступление из личных неприязненных отношений к нему. Ему предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ, в том числе незаконный оборот оружия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Также следствие назначит Демину психолого-психиатрическую экспертизу.

27 июня сообщалось, что врачи перевели его в отделение нейрохирургии из реанимации. Он оказался в больнице с огнестрельными ранениями, полученными в ходе перестрелки с полицейскими 6 июня. Демин, выпустив в Балишанского пять пуль, скрылся, но его по горячим следам нашли полицейские и попытались задержать. Однако Демин оказал активное сопротивление.

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      Любовь Ширижик
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