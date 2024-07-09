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13:01, 9 июля 2024Силовые структуры

Обвиняемый рассказал о подготовке расправы над скейтером в Москве

СК: обвиняемый планировал убийство скейтера в Москве с 2019 года из-за неприязни
Начало событий в новости Обвиняемый в расправе над скейтером в Москве назвал мотив преступления

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Обвиняемый запланировал расправу над скейтером в Москве еще пять лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК) России.

Мужчина на допросе следователям заявил, что с 2019 года начал подготовку к преступлению, мотивом которого стала личная неприязнь. Он частично признал вину. Речь идет об Андрее Демине, который 6 июня несколько раз выстрелил в 34-летнего скейтера Константина Балишанского. Они вместе работали в компании Mediasystem Group, главой которой является Андрей Балишанский — отец скейтера. Сообщалось, что причиной расправы стала ревность.

Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого. Материалы направлены в Замоскворецкий суд Москвы.

27 июня сообщалось, что врачи перевели Демина в отделение нейрохирургии из реанимации. Он оказался в больнице с огнестрельными ранениями, полученными в ходе перестрелки с полицейскими 6 июня. Он, выпустив в Балишанского пять пуль, скрылся, но его по горячим следам нашли полицейские и попытались задержать. Однако Демин оказал активное сопротивление.

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      Любовь Ширижик
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