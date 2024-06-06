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15:04, 6 июня 2024Силовые структуры

Влюбленный мужчина с автоматом расстрелял IT-специалиста в Москве из-за девушки. Как ревность стала причиной трагедии?

Столичный главк СК России назвал ревность причиной убийства на западе Москвы

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Версия о заказном характере убийства, совершенного на улице Алексея Свиридова (район Фили-Давыдково, Западный административный округ Москвы), пока не подтверждается — об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России (СКР). Приоритетным мотивом преступления следователи считают личный конфликт между подозреваемым и потерпевшим, возникший на фоне ревности.

Убийца и жертва не поделили девушку

По предварительным данным, убийцей оказался 35-летний Андрей Демин, а жертвой — 34-летний IT-специалист Константин Балишанский. Они не поделили девушку: этот конфликт и привел к преступлению.

Демин и Балишанский были знакомы, поскольку ранее вместе работали в компании Mediasystem Group, принадлежащей бизнесмену Андрею Балишанскому. Ранее Демин уже попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов: его задерживали в 2018 году за незаконный оборот наркотиков.

Подозреваемый Андрей Демин после задержания

Подозреваемый Андрей Демин после задержания

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Кроме того, убийцу и жертву связывало увлечение скейтбордингом: по данным Mash, в последнее время Демин работал в онлайн-магазине по продаже экипировки для скетйбордистов.

В свою очередь, Константин Балишанский в 2006 году стал первым скейтером команды «NikeSB Россия». На момент совершения преступления он работал системным администратором в компании своего отца, которая обеспечивает выставки и мероприятия мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами.

Покушение на IT-специалиста готовилось пять месяцев

Покушение, жертвой которого стал Константин Балишанский, готовилось примерно пять месяцев. В начале февраля данные о нем стали собирать в базах, оказавшихся в открытом доступе, а также в даркнете. Кроме того, на Балишанского заказывали досье, выясняя маршруты его передвижения и места, где он бывает.

По предварительным данным, в день покушения Андрей Демин заранее заклеил камеры домофона у подъезда дома, где жил Константин. Преступник замаскировался, одевшись во все черное, а на лицо натянул медицинскую маску.

Момент убийства Константина Балишанского

Момент убийства Константина Балишанского

Кадр: Telegram-канал Mash

Убийца открыл огонь у детской площадки

Андрей Демин напал на Константина Балишанского в районе детской площадки. После первого выстрела потерпевший бросился бежать, однако убийца настиг его, прицельными выстрелами сбил с ног и добил недалеко от подъезда жилого дома на улице Алексея Свиридова. Преступник вел огонь из автомата АКС-74У.

После убийства Демин скрылся во дворах жилых домов в районе Фили-Давыдково. Сотрудники правоохранительных органов предположили, что преступник мог спрятаться в чью-то машину, поэтому проверяли весь транспорт и прочесывали лесной массив в четырехкилометровой зоне от места убийства.

Около 13:00 Демина обнаружили в районе Аминьевского шоссе: после короткой перестрелки он был задержан. При этом подозреваемый получил тяжелое ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сотрудники СКР на месте стрельбы на улице Алексея Свиридова

Сотрудники СКР на месте стрельбы на улице Алексея Свиридова

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Стрелку будет грозить пожизненный срок

Как сообщила «Ленте.ру» старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова, по факту преступления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») и статье 222 («Незаконное хранение и ношение огнестрельного орудия и боеприпасов к нему») УК РФ.

Между тем, как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, в перспективе задержанному Андрею Демину будет предъявлено обвинение по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), поскольку он устроил перестрелку с полицейскими. В этом случае стрелку будет грозить пожизненный срок.

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      Владимир Шарапов
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