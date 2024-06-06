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14:11, 6 июня 2024Силовые структуры

СК опроверг версию о заказном убийстве после стрельбы на западе Москвы

СК назвал ревность приоритетным мотивом для убийства мужчины на западе Москвы
СюжетСтрельба в Москве

Кадр: Telegarm-канал «Столичный СК»

Следователи назвали личный конфликт между подозреваемым и потерпевшим, возникший на фоне ревности, приоритетным мотивом для убийства мужчины на западе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

По данным СК, версия о заказном характере преступления в ходе проведения первоначальных следственных действий не подтверждается.

Мужчина устроил стрельбу на улице Алексея Свиридова в Москве 6 июня. Преступник подкараулил 34-летнего Константина Балишанского у подъезда дома, где он жил, и начал стрелять по нему у детской площадки. Позже злоумышленник догнал убегавшего от него мужчину и добил контрольным выстрелом.

Сначала МВД высказало версию о том, что убийство Балишанского могло быть заказным, однако позже появилась информация о личном конфликте потерпевшего и подозреваемого. Предварительно, мужчины не поделили девушку.

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      Олеся Мицкевич
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