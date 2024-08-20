Ожидавшего собеседование 59-летнего россиянина нашли без признаков жизни

В деревне Мистолово Ленинградской области 59-летнего мужчину, который ожидал собеседование на место охранника, нашли в автомобиле без признаков жизни. Об этом стало известно «Фонтанке».
По информации издания, россиянин накануне не застал на месте директора фирмы и отправился дожидаться его на парковку. Спустя час сотрудник компании подошел к автомобилю и обнаружил соискателя без чувств.
Он вызвал на место бригаду скорой помощи. Прибывшие медики не сумели реанимировать мужчину, его тело отправили в морг.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина упал замертво во время собеседования на работу. В какой-то момент руководитель вышел из кабинета, а когда вернулся, то обнаружил кандидата на полу — тот не подавал признаков жизни.
Российские следователи начали проводить проверку по факту случившегося.