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14:23, 20 августа 2024Культура

Певец AKMAL’ высказался против сравнений с другими артистами

Певец AKMAL’ рассказал, почему ему не нравятся сравнения с другими артистами

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец AKMAL’ выступил против сравнений его творчества с творчеством других музыкантов. Об этом артист рассказал в интервью 5-tv.ru.

По словам автора хита «Из-за тебя», любое сравнение звучит оскорбительно, потому что в этом и проявляются сомнения в самодостаточности человека.

«Мы все разные, делаем разный продукт, разную музыку. Поэтому я не хочу, чтобы меня с кем-то сравнивали. Мне кажется, я самодостаточный. Пусть кого-нибудь сравнивают со мной», — заявил AKMAL’ во время музыкального фестиваля «Новое Радио ДВИЖ».

Ранее сообщалось, что звезда проекта «Голос» похвасталась, что приобрела первый в своей жизни автомобиль.

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      Андрей Шеньшаков
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