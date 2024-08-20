Певец AKMAL’ высказался против сравнений с другими артистами

Певец AKMAL’ рассказал, почему ему не нравятся сравнения с другими артистами

Певец AKMAL’ выступил против сравнений его творчества с творчеством других музыкантов. Об этом артист рассказал в интервью 5-tv.ru.

По словам автора хита «Из-за тебя», любое сравнение звучит оскорбительно, потому что в этом и проявляются сомнения в самодостаточности человека.

«Мы все разные, делаем разный продукт, разную музыку. Поэтому я не хочу, чтобы меня с кем-то сравнивали. Мне кажется, я самодостаточный. Пусть кого-нибудь сравнивают со мной», — заявил AKMAL’ во время музыкального фестиваля «Новое Радио ДВИЖ».

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