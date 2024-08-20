Популярный комик рассказал о дальнем родстве с Винокуром

Комик Артем Винокур рассказал о родстве с юмористом Владимиром Винокуром

Популярный российский стендап-комик Артем Винокур рассказал о дальнем родстве с известным юмористом Владимиром Винокуром. Подробностями он поделился в «Шоу Воли», доступном на Rutube.

Комик объяснил, что Владимир Винокур — троюродный брат его родного дедушки, однако стендапер и юморист не были знакомы. Перед первым выступлением на телевидении комик позвонил Винокуру, чтобы сообщить о намерении начать карьеру в юморе, и тот попытался отговорить его.

Позже Владимир Винокур принял участие в интернет-шоу «Что было дальше?», в котором его спросили, является ли Артем Винокур его родственником. Он ответил, что не знаком с таким комиком. Стендапер признался, что его расстроил ответ родственника.

По словам Артема Винокура, Владимир Винокур подписался на него в соцсетях только через некоторое время. Это произошло после того, как стендапер выступил в Дубае. Комик связался с Винокуром, после чего тот пригласил его в свой офис, где они и познакомились. «И потом все, мы с ним встретились, он подарил мне книгу, DVD-диск. (...) Круто с ним пообщались, я был безумно рад, что все так случилось», — заключил он.

Ранее Артем Винокур поделился подробностями личного общения с Владимиром Винокуром. Стендапер вспомнил, что Винокур рассказывал ему о встречах с бардом Владимиром Высоцким и космонавтом Юрием Гагариным.

