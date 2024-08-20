Раскрыта доля не берущих больничный на работе россиян

«Известия»: 48 % россиян не берут больничный на работе из-за опасений проблем

Почти половина (48 процентов) россиян не берут больничный на работе, многие из них не могут сделать это из-за опасений по поводу возможных проблем на основном месте труда. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты совместного опроса, проведенного аналитиками Скандинавского Центра Здоровья и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

При этом почти такая же доля респондентов, напротив, предпочитает брать больничные для лечения болезней. Как признались 39 процентов опрошенных, на реабилитацию у них уходит в среднем четыре-пять дней, а чуть более трети (36 процентов) тратят на восстановление организма до трех суток.

В то же время 29 процентам респондентов приходится работать без больничного из дома, а почти каждый пятый (19 процентов) переносит различные недомогания в офисе. Как уточнила треть россиян, качество их работы ухудшается во время болезни. Так, 16 процентам опрошенных трудно помогать своим коллегам и принимать участие в командных проектах, а 15 процентов не укладываются в отведенные на реализацию профессиональных задач сроки.

Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина заявила, что в следующем году максимальный размер выплат по больничному за один день увеличится более чем вдвое — с нынешних 2,7 до 5,7 тысячи рублей. Кроме того, в 2025 году вырастут предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет. Они увеличатся до 794,4 тысячи и 68,9 тысячи рублей соответственно.